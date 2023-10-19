Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; baba- oğul öldü, 3 yaralı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba- oğul yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; baba- oğul öldü, 3 yaralı

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, akşam saatlerinde Taraklı- Göynük yolunun Ekinciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Recep U. yönetimindeki 81 BF 645 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İlker Akyol (28) yönetimindeki 54 HT 016 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Baba-oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü İlker Akyol ile araçta bulunan babası İsmail Akyol’un (63) yaşamını yitirdiği, Zeynep Akyol ve İlke Akyol ile kamyonet sürücüsü Recep U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. İlker Akyol ile babası İsmail Akyol’un cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nden kurtulan bir kişi: "Gidecek yer kalmadı!" Video
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nden kurtulan bir kişi: "Gidecek yer kalmadı!"
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan tahmin. Riskli bölgeleri tek tek sıraladı Gündem
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan tahmin. Riskli bölgeleri tek tek sıraladı
Bahreyn'deki İsrail Büyükelçiliği'ni ateşe verdiler Video
Bahreyn'deki İsrail Büyükelçiliği'ni ateşe verdiler
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı Dünya
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
BM'den 'bağımsız Filistin' çıkışı: Kurulmadan hiçbir çözüm mümkün değildir Dünya
BM'den 'bağımsız Filistin' çıkışı: Kurulmadan hiçbir çözüm mümkün değildir
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında! Yazarlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce hastanenin boşaltılmasını istedi Dünya
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce hastanenin boşaltılmasını istedi