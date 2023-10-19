Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; baba- oğul öldü, 3 yaralı

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, akşam saatlerinde Taraklı- Göynük yolunun Ekinciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Recep U. yönetimindeki 81 BF 645 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İlker Akyol (28) yönetimindeki 54 HT 016 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Baba-oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü İlker Akyol ile araçta bulunan babası İsmail Akyol’un (63) yaşamını yitirdiği, Zeynep Akyol ve İlke Akyol ile kamyonet sürücüsü Recep U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. İlker Akyol ile babası İsmail Akyol’un cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.