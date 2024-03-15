Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampolden yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

D-140 Adapazarı - Mudurnu kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, C.T. kontrolündeki otomobil, Dokurcun Tavşansuyu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü C.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T., B.T., Ö.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar kendi imkanları ile aracın içinden çıktı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

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