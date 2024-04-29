Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tertiplenen operasyonda, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Nisan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçları işleyen suç örgütüne yönelik Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Savcılık koordinesinde yapılan operasyonlarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve değişik oranlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Savcılık tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.