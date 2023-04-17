Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi yakalandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA'nın haberine göre, Sakarya’da polis ekiplerince iki ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 286 gram sentetik uyuşturucu, 155 gram eroin, 29 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, il dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi ile Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 10 kilo 286 gram sentetik uyuşturucu, 155 gram eroin, 29 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan ve emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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