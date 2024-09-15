Sakarya'daki fabrika patlamasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'daki fabrika patlamasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlamada, içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

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30 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin kimliği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir" denildi.

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