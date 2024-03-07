Sakaryalı vatandaş Japonya'da trafik kazası sonrası yapılanlara inanamadı. Japonların neden ileride olduğunu anlatan görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
Sakaryalı vatandaş Japonya'da trafik kazası sonrası yapılanlara inanamadı. Japonların neden ileride olduğunu anlatan görüntüler
Sakaryalı bir vatandaşın, Tokyo’da karşılaştığı küçük bir kaza sonrasında paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Japonya Tokyo’da bir motosikletin arabaya hafifçe çarpmasıyla meydana gelen kazadan sonra yaşananları, orada bulunan Sakaryalı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gerçekleşen kaza sonrasında birçok polisin olay yerine geldiğini ve yolları, motosikleti ölçtüklerini aktaran vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi.

“Dünyanın en basit kazası” ifadesini kullanan vatandaş, kazadan sonra yaşananları, “Motorun sağını ölçtüler, solunu ölçtüler, yolu ölçtüler, yolun genişliğini ölçtüler. 40 dakikadır bununla ilgileniyorlar. Motor arkadan vuruş yapmış, sadece şuraya değmiş.” İfadeleriyle anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri şaşkınlığa sürükledi ve Japonya'nın neden gelişmiş bir ülke olduğuna dair yorumlara neden oldu.

ekran-goruntusu-2024-03-07-091846.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-091903.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-091920.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-091940.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-091954.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-092015.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-094321.png

ekran-goruntusu-2024-03-07-094340.png

Son Haberler
İmamoğlu kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı Gündem
İmamoğlu kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı
Araçla başkanlık sarayına daldılar! Devlet başkanı basın toplantı düzenliyordu Dünya
Araçla başkanlık sarayına daldılar! Devlet başkanı basın toplantı düzenliyordu
‘Puan farkı 14 oldu, geçmiş olsun’ Spor
‘Puan farkı 14 oldu, geçmiş olsun’
50 dolarlık altın elde etmek için yöntem buldular. Bilim insanları elektronik atıklardan yaptı Bilim
50 dolarlık altın elde etmek için yöntem buldular. Bilim insanları elektronik atıklardan yaptı
Mide yanması sorunu yaşayanlara müjde. Mucize ot şifa saçıyor Şifalı Bitkiler
Mide yanması sorunu yaşayanlara müjde. Mucize ot şifa saçıyor
Murat Kurum: Silivri’den metrobüse binen Tuzla’ya kadar kesintisiz gidecek Siyaset
Murat Kurum: Silivri’den metrobüse binen Tuzla’ya kadar kesintisiz gidecek