Sakaryalı vatandaş Japonya'da trafik kazası sonrası yapılanlara inanamadı. Japonların neden ileride olduğunu anlatan görüntüler

Japonya Tokyo’da bir motosikletin arabaya hafifçe çarpmasıyla meydana gelen kazadan sonra yaşananları, orada bulunan Sakaryalı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gerçekleşen kaza sonrasında birçok polisin olay yerine geldiğini ve yolları, motosikleti ölçtüklerini aktaran vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi.

“Dünyanın en basit kazası” ifadesini kullanan vatandaş, kazadan sonra yaşananları, “Motorun sağını ölçtüler, solunu ölçtüler, yolu ölçtüler, yolun genişliğini ölçtüler. 40 dakikadır bununla ilgileniyorlar. Motor arkadan vuruş yapmış, sadece şuraya değmiş.” İfadeleriyle anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri şaşkınlığa sürükledi ve Japonya'nın neden gelişmiş bir ülke olduğuna dair yorumlara neden oldu.