Sakaryaspor acı haberi duyurdu. Genç kaleci hayatını kaybetti

Sakaryaspor'un altyapısında kaleci olan 15 yaşındaki Ali Hamza Sümer, bisikletiyle seyir halindeyken bir midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi Sakaryaspor Kulübü şu açıklamayla duyurdu:

“Çok üzücü bir haberi istemeyerek vermek zorundayız. 2008 doğumlu kalecimiz Ali Hamza Sümer geçirdiği trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevinçleri, üzüntüleri, oyun hırsı ve mücadeleleriyle sürekli ön planda olan sporcumuzun cenazesi bugün Kızılcaali köyünde öğlen namazında kaldırılacaktır. Ailesinin, arkadaşlarının, kulübümüzün, spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Seni unutmayacağız evlat.”