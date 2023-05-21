Sakaryaspor acı haberi duyurdu. Genç kaleci hayatını kaybetti

Sakaryaspor Kulübü "2008 doğumlu kalecimiz Ali Hamza Sümer geçirdiği trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşmuştur" açıklamasını yaptı.

Sakaryaspor acı haberi duyurdu. Genç kaleci hayatını kaybetti

Sakaryaspor'un altyapısında kaleci olan 15 yaşındaki Ali Hamza Sümer, bisikletiyle seyir halindeyken bir midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi Sakaryaspor Kulübü şu açıklamayla duyurdu:

“Çok üzücü bir haberi istemeyerek vermek zorundayız. 2008 doğumlu kalecimiz Ali Hamza Sümer geçirdiği trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevinçleri, üzüntüleri, oyun hırsı ve mücadeleleriyle sürekli ön planda olan sporcumuzun cenazesi bugün Kızılcaali köyünde öğlen namazında kaldırılacaktır. Ailesinin, arkadaşlarının, kulübümüzün, spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Seni unutmayacağız evlat.”

Öne Çıkanlar
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Son Haberler
Mustafa Er: Camiadan özür diliyoruz Spor
Mustafa Er: Camiadan özür diliyoruz
Çin'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi Dünya
Çin'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi
Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı Güncel
Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir Siyaset
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı Güncel
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz Siyaset
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler Spor
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler