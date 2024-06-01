Sakaryaspor taraftarından pes dedirten hareket

Kaynak: İHA
Sakaryaspor taraftarından pes dedirten hareket

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan Süper Lig'e yükselme maçı öncesi Sakaryaspor taraftarlarının stada meşale sokma yöntemleri yok artık dedirtti.

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşmış ve Sakaryaspor tribünlerinden sahaya çok sayıda meşale ve torpil atılmıştı. Maçın ardından Sakaryaspor taraftarının stada meşale sokmak için ilginç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı.

Taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşaleleri stadyumda görev alan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri fark ederek ele geçirdi.

Polis ekipleri, 6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde Sakaryaspor taraftarı olan 39 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

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