Yerine ne açılacak? Kazan kapanıyor. Beşiktaşlıların efsane buluşma yeriydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yerine ne açılacak? Kazan kapanıyor. Beşiktaşlıların efsane buluşma yeriydi

Beşiktaşlı taraftarların 45 yıllık buluşma yeri olan 'Kazan' kapanıyor.

45 yıldır Beşiktaş taraftarının buluşma yeri olan 'Kazan Meyhanesi' kapanıyor.

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Beşiktaş taraftarının efsane mekanının yerine Espressolab açılacağı iddia edildi.

Kazan'ın kapanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar sitemlerini dile getirirken, Espressolab ise eleştirilerin odağı haline geldi.

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KAZAN'DAN AÇIKLAMA
Kazan sosyal medya hesabı, yaptığı açıklamada "Semtimiz Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne, Beşiktaşlı olmasa da dostluk kurduğumuz tüm müşterilerimize, komşularımıza, sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, buz gibi yudumları birlikte aldığımız, omuz omuza coştuğumuz, keyifle muhabbet ettiğimiz herkese teşekkürler. Her zaman dostluğun kazandığı ilk 45 yılı deviriyor, ikinci 45 yıl için tebdil-i mekanda ferahlık vardır diyoruz. Yeni adresimizi duyurana kadar, dostlukla kalın." ifadelerini kullandı.

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Sadece Beşiktaş taraftarları değil, taraflı tarafsız tüm futbolseverler üzüntülerini dile getirdi.

İşte yapılan yorumlar:

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