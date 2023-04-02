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Tarımı zirai don vurdu. Fiyatlar cep yakacak

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dün yaşanan zirai dondan sonra meyvelerin büyük zarar gördüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:49
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Sakarya'yı zirai don vurdu

Tarımı zirai don vurdu. Fiyatlar cep yakacak
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Meyve ve sebzeleriyle ünlü Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki birçok meyce ağacı zirai don sebebiyle zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrasında meyve ve sebzeleriyle ünlü Pamukova'da zirai don olayı yaşandı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düştüğü ilçede çiftçiler ateş yakarak önlem almaya çalışsa da çiçek açan bazı şeftali, ceviz, erkenci üzüm, erik ve ayva ağaçları don sebebiyle zarar gördü.

EN BÜYÜK ZARAR ÜZÜM VE ŞEFTALİDE

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Bölgemizde 30-31 Mart tarihlerinde aşırı kar yağışından sonra oluşan don olayı üreticimize büyük kayıplar verdi. Yaşanan don olayında meyve bahçelerimiz aşırı derecede zarar gördü. Özellikle üzüm bağları, ayva ağaçları, şeftali ve cevizde çok büyük bir ürün kaybımız var. Bundan sonra da esas zararımız güneşi gördükçe yakıcılık meydana çıkacaktır. Üzüm filizleri tekrar patlama yapacak ama ne yazık ki yaprak yapacak. Meyve olarak bir daha bu sene vermeyecek bir sonraki sene verecek. En çok erkenci üzümlerimiz zarar gördü. Ova kısmında kalanlar değil de yaka bölgelerinde olan meyvelerimiz daha çok zarar gördü. En büyük zarar şu anda üzüm bağları ve şeftali bahçelerimizde" dedi.

''KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK''

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün saha kontrolleri yapacağını ve ne kadar alanda zarar meydana geldiğinin tespit edileceğini söyleyen Ulukaya, "Şu anda verim kaybımız çok büyük. Soğuklar daha bitmiş değil. Nisan ayına girdik. 17-23 Nisan tarihlerinde her yıl tekrarlanan soğuklar var. Bu soğukları da atlatabilirsek kazasız, doğal afetsiz ondan sonra herhangi bir kayıp olacağını zannetmiyorum. Her şey Allah'tan. Yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok ama Allah'tan ümit kesilmez. Bu çiçeklerin içine de bakacağız. Ne kadar sağlam kalmış, onlara gerekli müdahalemizi yapacağız, sofralara götüreceğiz" diye konuştu. (İHA)

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