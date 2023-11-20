Takviye gıdalarda yeni dönem. Çocuklara özel düzenleme

Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine göre; Takviye edici gıdalarla ilgili kapsamlı bir düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taslağına göre, protein tozu gibi takviye edici gıdaların azami ambalaj büyüklüğü bir kilodan fazla olmayacak.

Takviye edici gıdalarda günlük tüketim birimi olarak “çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı” gibi ölçüler kullanılmayacak. Bal, keçiboynuzu özü, sirke, tahin, pekmez, zeytinyağı, meyve suyu gibi gıdalar, takviye edici gıdalarda etken madde olarak yer almayacak. 4-10 yaş grubu çocuklar için sadece saşe, çiğnenebilir form, emme tableti, çiğnenebilir tablet, efervesan (suda çözülen) tablet ve tüm sıvı formdaki takviye edici gıdalara onay düzenlenebilecek, başka formda takviye hazırlanamayacak.

Bakanlığın yönetmelik taslağına göre, tek kullanımlık ambalaj içermeyen ve ölçekle tüketilen takviye edici gıdaların ambalaj büyüklüğü; sıvı formlar için 500 ml, toz formlar için bir kilogramdan fazla olmayacak. Takviye edici gıdalarda günlük tüketim birimi olarak çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı gibi net olmayan ölçüler kullanılmayacak, ölçü kabı ya da kaşığı, kullanıma hazır halde ambalaj içerisine konulacak. Bal, keçiboynuzu özü, sirke, tahin, pekmez, zeytinyağı, meyve suyu gibi gıdalar, takviye edici gıdalarda etken madde olarak yer almayacak. Sakız, macun, çikolata, şekerleme, alkolsüz içecek, kahve, çay gibi ürünlerin yer aldığı besin veya içecekler, takviye edici gıda olarak tanımlanamayacak. Tek başına propolis içeren ürünler, sadece takviye edici gıda olarak piyasaya sunulabilecek.

GÜNLÜK DOZ SINIRI

Takviye edici gıdaların net miktarı, ağırlık biriminin yanı sıra form veya ölçek sayısı üzerinden de verilebilecek. Takviye edici gıdalarda kullanılan etken maddelerin isimleri, tek başına marka olarak kullanılamayacak. Takviye edici gıdalarda etken madde olarak yer alan vitamin, mineral ve diğer maddelerin oranına bakanlık tarafından kısıt getirilebilecek. Örneğin; beta-karotenin yetişkinler için günlük dozu maksimum 7 mg, B6 vitaminin maksimum dozu günlük 10 mg olacak, bu miktarlar çocuklar için daha düşük olarak belirlenecek.

4-10 YAŞ İÇİN SIKI TEDBİRLER

4-10 yaş grubu çocuklar için saşe, çiğnenebilir form, emme tableti, çiğnenebilir tablet, efervesan tablet ve tüm sıvı formdaki takviye edici gıdalara onay düzenlenebilecek. Bunların dışındaki tablet, kapsül ve pastil gibi katı formlar için bu yaş grubuna yönelik onay verilmeyecek. 2-4 yaş grubu çocuklar için sadece efervesan tablet, 3-4 yaş grubu çocuklar için ise sadece çiğnenebilir form ve efervesan tablet formundaki takviye edici gıdalara izin verilecek.

3 yaş altı küçük çocuklara yönelik takviye edici gıdaların bileşiminde katkı maddesi kullanılmayacak. Arı sütü, arı poleni, perga, apilarnil ve propolis içeren takviye edici gıdalara 2-4 yaş grubu için onay verilmeyecek. 2-4, 3-4 veya 4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin etiketinde, hangi yaş grubu çocuklara uygun olduğu belirtilecek. Bu yaş gruplarına yönelik olmayan, etiketinde yaş grubu ibaresi bulunmayan takviye edici gıdaların paketinde, çocuklara yönelik olduğunu ima eden şekil, resim ve ifadeler olmayacak.

‘NORMAL BESLENME YETMEZ’ DENEMEYECEK

Bitkilerden elde edilen sabit ve uçucu yağlar, bakanlık tarafından belirlenen yöntemlerle elde edilmesi koşuluyla takviye edici gıdalarda etken madde olarak kullanılabilecek. Takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ya da reklamında; besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten veya ima eden; bu şekilde gıda takviyelerine yönlendiren ifadeler yer almayacak.