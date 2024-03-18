Sakın imzalamayın. Kapınıza kurye gibi geliyorlar tebliğ olduğunu söylüyorlar

Kaynak: İHA
Sakın imzalamayın. Kapınıza kurye gibi geliyorlar tebliğ olduğunu söylüyorlar
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kapı kapı dolaşarak kendisini PTT görevlisi ya da kurye olarak tanıtan ve tebliğ olduğunu söyleyerek vatandaşların imza attığı kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcılar, değişik yöntemler kullanarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yetkililer, vatandaşları dolandırıcılara karşı sürekli uyarsa da, bu kesin bir çözüm getirmiyor. İzmir Karşıyaka’da dolandırıcılık için kullanılan yöntem, herkesi şoke etti.

TEBLİĞ VAR DİYEREK BOŞ SENET İMZALATTI

Karşıyaka’da bir şahıs, kapı kapı dolaştı ve kendini PTT görevlisi ya da kurye olarak tanıttı. Vatandaşlara, tebliğ getirdiğini söyleyen şahıs, imza atılması gereken kısma boş senetler yerleştirdi.

65cf1e7831a57539-w1200xh674.webpYAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kağıttan basit bir düzenek yaparak onlarca vatandaştan imzalı senet topladığı belirlenen F.Y. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlediği tespit edilen F.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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