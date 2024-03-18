Sakın imzalamayın. Kapınıza kurye gibi geliyorlar tebliğ olduğunu söylüyorlar

Dolandırıcılar, değişik yöntemler kullanarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yetkililer, vatandaşları dolandırıcılara karşı sürekli uyarsa da, bu kesin bir çözüm getirmiyor. İzmir Karşıyaka’da dolandırıcılık için kullanılan yöntem, herkesi şoke etti.

TEBLİĞ VAR DİYEREK BOŞ SENET İMZALATTI

Karşıyaka’da bir şahıs, kapı kapı dolaştı ve kendini PTT görevlisi ya da kurye olarak tanıttı. Vatandaşlara, tebliğ getirdiğini söyleyen şahıs, imza atılması gereken kısma boş senetler yerleştirdi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kağıttan basit bir düzenek yaparak onlarca vatandaştan imzalı senet topladığı belirlenen F.Y. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlediği tespit edilen F.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.