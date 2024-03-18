Yunan sınırda FETÖ operasyonu. Üç örgüt mensubu yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan sınırda FETÖ operasyonu. Üç örgüt mensubu yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üç FETÖ terör örgütü mensubu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan FETÖ operasyonu açıklaması. Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan üç FETÖ terör örgütü mensubu askerlerce yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada şunlar belirtildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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