Sakız Adası'ndaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Sakız Adası'nın Diefha orman bölgesinde çıkan yangına Midilli'den ve Atina'dan gelen destek ekipleri ve gönüllülerin de yardımıyla dün geceden beri müdahale edildiği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, bir trafik kazası sonucu çıkan yangının, sabahın erken saatlerinde söndürme helikopterleriyle müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Tedbir amacıyla Ada'daki iki köyün de boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ormanlık bölgedeki kısmi olarak aktif küçük çaplı yangın alanlarına ise müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Aracının kontrolünü kaybedip duvara çarparak aracında ve ardından Ada'daki ormanlık alanda yangına sebep olan alkollü sürücünün de gözaltına alındığı aktarıldı.