İstanbul Kağıthane’de orman yangını

İstanbul Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

KAYNAK: DHA
İstanbul Kağıthane’de orman yangını

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

BEYKOZ VE SULTANGAZİ'DE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine İstanbul Beykoz'da orman yangını çıkmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, 13 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Sultangazi'de de 3 gün önce orman yangını çıkmış ve 2 hektarlık alan küle dönmüştü.

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BİRÇOK KENTTE YANGIN

Havaların ısınması ve piknik vakitlerinin gelmesiyle yangınlar da arttı.Bazı orman yangınları kasıtlı olarak çıkarılırken bazıları da bilinçsizce çıkan yangınlar. Antalya, Çanakkale, İzmir, Bolu, Mersin'de de orman yangınları çıktı.

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