Salça fabrikasına gönderilen domatesler ortaya çıktı. Tarlada çalışan emekçi ifşa etti

Editör: Turgay Beşyıldız

Türkiye'de vatandaşın sağlığı özellikle fabrikasyon üretimlerle hiçe sayılıyor. Tüm ürünlerde hileye rastlamak mümkünken, salça yapımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler de pes dedirtti.

ÇÜRÜK DOMATESLER FABRİKAYA

Türk mutfağının ve yemeklerinin vazgeçilmez unsurlarının başında salça geliyor. Neredeyse geleneksel Türk yemeklerinin tamamında kullanılan salça yapımı için fabrikaya gönderilecek domateslerdeki büyük hileyi tarlada çalışan emekçi bir kadın ortaya çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çürük domatesleri gösteren kadın, ''fabrikada yapılan salça bundan oluyor. Yemeyin, marketlerden almayın, evde kendiniz yapın'' diyerek vatandaşı uyardı.

SALÇAYA GIDA BOYASI

Türk mutfağının olmazsa olmazı salçaya gıda boyası katılıyor. Böylelikle istenen kırmızı renk elde ediliyor, daha az domates ve daha fazla katkı maddesi ile vatandaşı kandırılıyor. Ancak salça renklenirken, insan sağlığı da hiçe sayılıyor. Özellikle de merdiven altı satışa sunulan ürünlerde görülen bu tehlikelere karşı uzmanlar uyarıyor.

Gıda mühendisleri, olması gerektiği gibi üretilen bir salçaya renklendirici konulmasının da gereksiz olduğunu belirterek, “Buradaki asıl sorun, kontrol sistemi içerisinde olmadığı için rahatça hilelere başvurabilecek olan merdiven altı tabir ettiğimiz kayıtsız işletmelerin ürünleri ve açıkta satılan salçalardır” ifadelerini kullandı.

EV YAPIMI DOMATES SALÇASI TARİFİ

Salça ana yemeklerin vazgeçilmezi ve yemeğe lezzet veren enfes bir malzemedir. Şimdilerde hazır alınan salçalar sağlıksız ortamlarda yapıldığından dolayı vücuda yarardan çok zarar verir. Bu yüzden kendi salçanızı evde kolayca yapabilirsiniz. Ancak salça yaparken dikkat edilmesi gerekenler püf noktalar vardır.

İşte adım adım evde domates salçası tarifi;

İlk olarak domatesleri iyice yıkayın ve saplarını koparın. Domatesleri büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde bölün. Böldüğünüz domatesleri derin bir kaba aktarın. Kabuklarından ayrılması için birkaç gün kapta bekletin ve ara sıra tahta kaşıkla karıştırın.

3-4 gün sonra domatesleri ince delikli bir süzgeç yardımıyla domatesleri çekirdeklerinden ayırın. Kabuğundan ve çekirdeğinden ayrılan domatesler kırmızı bir püre haline gelecektir.

Daha sonra ince bir tülbentten ya da bez torbadan domatesin suyunu süzün. Oluşan püreyi salçaya dönüştürmek için püreyi geniş bir tepsiye boşaltın ve bir miktar tuz ekleyip güneşte bekletin.

Güneşte kurutacağınız domates salçasının üzerini ince bir tülbent ile örtüp ara sıra tahta kaşıkla karıştırın. En geç bir haftada domates salçanız kullanıma hazır olacaktır. Evinizde böyle bir ortama sahip değilseniz domates püresini tencerede kaynatarak ve tuz ilave ederek salça haline getirebilirsiniz. Pişirirken sık sık karıştırmayı unutmayın ki dibi tutmasın.