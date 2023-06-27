Salça kaynatılan kazana düşmüştü. Minik bedeni 21 gün direnebildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, salça kaynatılan kazana düşen Öykü Merve Açıl (2), tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti.

6 Haziran'da meydana gelen olayda Öykü Merve Açıl, oyun oynarken dengesini kaybedip kış için salça kaynatılan kazana düştü.

Ailesi çocuğu kazandan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve, buradan da ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Öykü Merve, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

"2 YAŞINDAKİ BİR BEBEK İÇİN ÇOK AĞIR YANIKLAR"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde gelmişti. Vücudunun büyük bölümü yanık içerisindeydi. Yoğun bakımda tıbbi yapabilecek tüm müdahaleler yapıldı. 2 yaşındaki bir bebek için çok ağır yanıklar olduğu için hayatını kaybetti" dedi. (DHA)