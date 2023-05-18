Salep soğanı toplayan 6 kişiye 680 bin lira ceza

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında biyoçeşitliliğe zarar veren kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan dolayı cezalandırıldı ve toplamda 680 bin lira para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Yakalanan salep soğanları ise ekipler tarafından tekrar toprağa ekildi.

Bu şekilde doğal yaşamın korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği amaçlanmış oldu.