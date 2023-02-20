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Salgın hastalık riskine karşı depremin olduğu ilde ilaçlama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası toplu alanlarda konaklayan depremzedelere vektörel hastalıkların bulaşmasını engellemek için ilaçlama çalışmalarını devam ediyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:34
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Salgın hastalık riskine karşı depremin olduğu ilde ilaçlama

Salgın hastalık riskine karşı depremin olduğu ilde ilaçlama
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İHA’nın haberine göre; Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan deprem sonrası muhtemel salgın hastalıkların depremzedelere bulaşmaması için şehir merkezi başta olmak üzere Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilaçlama çalışması yürütüyor.

Büyükşehir’e bağlı 30 uzman personelin görev aldığı ilaçlama çalışmalarında toplu yaşam alanlarından; sosyal tesisler, çadırkentler, petrol istasyonları, taziye evleri, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edilirken çadırkentlerin belirli aralıklarla ilaçlaması yapılıyor.

Öte yandan Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışan büyükşehir, depremde telef olan hayvanları ilaçlayarak da hastalık riskinin ortaya çıkmasını önlüyor.

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