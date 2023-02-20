Yeni salgın patladı. Vakalarda ciddi artış var

tv100’de yer alan habere göre; Hastaneye kaşıntı şikâyetiyle giden hastalara uyuz teşhisi konulmasının 2018 yılından itibaren artış gösterdiğinin ifade edilmesi dikkat çekti. Uyuz vakalarına ilişkin verilere bakıldığında uzmanlar, 2022 ve 2021 yıllarındaki verilerin yüzde 50 artış gösterdiğini ve giderek arttığının altının çizilmesi korkuttu.

UYUZ TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, uyuz parazitlerinin insan vücudu dışında 36 saate kadar yaşayabildiğini söyledi. Bu sebeple tedavi sürecinde evde sürekli kullanılan ilaçların özel ilaçlarla temizlenmesi ve çamaşırların 60 derecede yıkanması gerektiğini vurguladı.

AYNI ORTAMDA BİRDEN FAZLA KİŞİ KAŞINIYORSA DİKKAT

Aynı ortamda bulunan birden fazla kişi kaşınma şikâyeti yaşıyorsa mutlaka uyuzdan şüphelenilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, aynı ortamda yaşayan herkesin tedavi sürecine girmesi gerektiğini dile getirdi.

15 DAKİKALIK TEMAS

Uzmanlar, ilk dönemde uyuz şikâyetiyle hastaneye gelenlerin bireysel başvurduğunu ancak sonrasında başvuruların ailece yapıldığını dile getirdi.

Uyuz hastalığı bulaş yoluyla ve en az 15 dakikalık temasla yayıldığının altını çizdi.

Ortam yaşam alanlarında daha fazla artış gösteren uyuz hastalığının özellikle kapalı ortamda uzun süre vakit geçirilmesinden kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, ailede birinin uyuz şikayetiyle hastaneye başvurması halinde ailenin diğer üyelerinin de belirtileri olmasa dahi tedavi olmasının önemini vurguladı.

TEDAVİ ŞART

Uzmanlar, pek çok kişinin uyuz rahatsızlığından utandığı için ya da internet üzerinden kendi çözümlerini aradığı için doktor tedavisine geç kaldıklarını söylüyor. Ancak uyuz hastalığı bir halk sorunu ve kendiliğinden geçmesi mümkün olmayan bir rahatsızlık, mutlaka bir doktora başvurarak en kısa sürede tedaviye başlanması gerekiyor.

UYUZ TEDAVİSİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Pek çok hastalıkta olduğu gibi uyuz vakalarında da erken teşhis büyük önem taşıyor. Tedaviye geç kalınması halinde aşırı kaşınma sebebiyle deride ciddi hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarlar sonrasında kişinin vücudu enfeksiyonlara açık hale gelecek ve günlük yaşamı olumsuz etkileyecektir.

TANI KOYMASI VE TEDAVİSİ BASİT

Uzmanlar, uyuz tedavisinin tanısı koyma da oldukça basit yöntemler kullanarak hızlıca tanı koyabiliyor. Bununla birlikte tedavisi de kolay bir rahatsızlık ancak süreç disiplin gerektiriyor.

Uyuz vakası olan bir ailede tüm aile fertlerinin bu sürece dahil olması ve süreç sonuna kadar tedaviyi ciddiye alması gerekiyor. Uzmanlar, uyuz tedavisinin normal şartlarda bir ay gibi süreçte tamamlandığını söyledi.