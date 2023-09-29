Salgın paniği: 11 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde kolera vakalarının arttığını bildirdi. Ülkede 8 eyalette görülen bu virüsün en çok Gadarif eyaletinde tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlık, vatandaşlara ve sağlık kurumlarına uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Dün aynı zamanda ülkede 21 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların devam ettiği doğu bölgelerinde kolera ve dang humması vakalarının rapor edildiğini duyurmuştu.

Dang humması tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olan bir hastalıktır ve sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşır.

Genellikle hafif ateşe yol açar, ancak bazı vakalarda ölümcül olabilir. Vaka sayıları, yağış dönemlerinde artış gösterir.

Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sivrisinek populasyonunu artırabileceği bildirildi.

