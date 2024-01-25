Salgınlardan korunma yöntemleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Salgınlardan korunma yöntemleri ortaya çıktı
Uzmanı salgınlardan korunma yöntemlerini açıkladı.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Şehir ve sağlık" etkinliğinde alternatif ve holistik sağlık uzmanı E. Hülya Giebel, salgınlardan korunma yollarını anlattı.

Giebel, kış aylarında artan salgın riskine karşı dışarı çıkarken tuzlu suyla gargara yapmanın, burun duşu almanın ve eterik yağlarını kullanmanın faydalı olduğunu söyledi.

Giebel, ayrıca "Kalabalık ve sıkışık yerlerden uzak durmak, büyük insan topluluklarından kaçınmak da önemli" diye ekledi.

Giebel, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için de beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Giebel, "Çocuklar çok temiz olmak zorunda değil, bağışıklık kazanmaları için ortama uyum sağlamaları lazım. Ama hazır yiyeceklerden, sağlıksız içeceklerden uzak durmaları şart. Çocukların bağışıklığını artırmak için mineraller, vitaminler, özellikle D vitamini ve balık yağı almalıyız, bunları günlük olarak vermemiz gerekir" dedi.

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