Üçlü virüs salgınına duvar örecek mucize besinler ortaya çıktı

Kış mevsimi, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu yıl ise bu enfeksiyonlara sebep olan üç virüs, grip, Covid-19 ve RSV, peş peşe ortaya çıkmış ve insanlarda uzun süreli rahatsızlıklara yol açmıştı.

Bu konuda bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, bu üç virüsün belirtilerinin birbirine benzediğini ve farklı tedavi yaklaşımları gerektirdiğini söyledi.

Dr. Özuğuz, bu virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Doğal ve dengeli beslenmek, bu enfeksiyonlardan korunmak için şarttır. Et, süt, meyve, sebze, baklagil, tahıl ve yağlı tohum gibi besin gruplarını içeren bir beslenme düzeni uygulanmalıdır” dedi.

“VİRAL ENFEKSİYONLAR CİDDİYE ALINMALI”

Bu yıl yaşanan salgın nedeniyle, viral enfeksiyonların çoğu kendi kendine geçse de, bazılarının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Dr. Özuğuz, “Viral enfeksiyonların tedavisi, enfeksiyonun türüne, şiddetine ve kişinin sağlık durumuna göre değişir. Bu nedenle, viral enfeksiyonlarla ilgili herhangi bir tedavi kararı, doktorunuz tarafından verilmelidir. Kendi başınıza ilaç kullanmayın, özellikle antibiyotikler virüslere etki etmez ve doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır” diye konuştu.

Dr. Özuğuz, viral enfeksiyonlardan korunmak ve tedavi etmek için kullanılan bazı yöntemleri şu şekilde sıraladı:

“Semptomatik tedavi: Viral enfeksiyonların belirtilerini azaltmak için, ateş, ağrı, bulantı, kusma, ishal gibi şikayetleri gidermek için ağrı kesici, ateş düşürücü ve diğer ilaçlar kullanılabilir.

Antiviral ilaçlar: Bazı viral enfeksiyonlar için antiviral ilaçlar vardır. Örneğin, grip için oseltamivir (Tamiflu) gibi ilaçlar reçetelenebilir. Ancak bu ilaçların işe yarayabilmesi için, enfeksiyonun başlangıcında kullanılması gerekir.

İmmünoglobulin tedavisi: Bağışıklık sistemini desteklemek için, bazı durumlarda immünoglobulin tedavisi yapılabilir. Bu tedavi, virüsle savaşmaya yardımcı olan antikorları içerir.

Aşılar: Bazı viral enfeksiyonlar için aşılar bulunur ve bu aşılar, enfeksiyonu önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle grip, Hepatit B ve HPV gibi virüslere karşı aşılanmak önemlidir.

Hidrasyon: Sıvı tüketimi, vücudun enfeksiyonla savaşmasına ve susuz kalmasını önlemesine katkı sağlar.”