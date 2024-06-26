Salih Özcan'a yapılanı affetmedi. Çekya 10 kişi kaldı

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Salih Özcan'a yapılanı affetmedi. Çekya 10 kişi kaldı

Türkiye - Çekya maçının 20. dakikasında hakem Barak'a kırmızı kart gösterdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yola devam edebilmemiz için kritik önem taşıyan maçta A Milli Takım, Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde büyük avantaj yakaladık.

11. dakikada sarı kart gören Antonin Barak, 20. dakikada Salih Özcan'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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Türkiye, 10 kişi kalan Çekya karşısında kalan bölümü 1 kişi fazla oynayacak.

A Milli Takımımız'a gruptan çıkması için 1 puan yetecek. Berabere bile kalsak, Portekiz-Gürcistan maçında sonuç ne olursa olsun Türkiye Son 16 Turu'na kalacak.

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