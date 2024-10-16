Salihli'de MHP'li eski başkan belediyenin parasıyla aldığı özel telefonun faturasını belediyeye ödetmiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Salihli'de MHP'li eski başkan belediyenin parasıyla aldığı özel telefonun faturasını belediyeye ödetmiş

Salihli'nin MHP'li eski belediye başkanı belediyenin parasıyla alınan telefonu özel işlerinde kullanmış, seçimden sonra telefonu belediyeye iade etmemiş, seçimden sonraki 2 aylık faturası da sehven yine belediye bütçesinden ödenmiş.

Manisa - Mustafa Temiz / Yeniçağ

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 2022 yılında belediyenin özel kalem bütçesinden alınan ve bu telefona ait faturalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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ÖZEL KULLANILAN TELEFONUN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ALINMASI VE FATURALARININ AYNI BÜTÇEDEN ÖDENMESİ ETİK MİDİR?

Başkan Nurlu, ‘’17 Ekim 2022 tarihinde alınan bu telefon, özel kalem bütçesinden alınmış ve demirbaş listesine eklenmiş. Göreve geldiğimiz andan itibaren demirbaş listesini kontrol ettiğimizde bu telefonun belediyemizde olmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine tutanak tutulup bizden önceki Belediye Başkanına telefonu belediyemize iade etmesi için haber gönderdik. Telefonu teslim etmemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na zimmet ve görevi kötüye kullanma suçundan başvuruda bulunduk. Bunun üzerine avukatları aracılığıyla telefonu teslim etmeye geldiler. Ancak telefonu teslim etme yetkileri olmadığı için Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiler. Bu esnada konuşma bedelleri de belediyemize ödetilmiş. Hatta biz göreve geldikten sonra sehven 2 adet faturayı ödemişiz. Faturanın bir tanesi Bin 762 lira diğeri Bin 760 liradır. Bu faturaların sehven ödendiği gerekçesiyle ilgili şahıstan iade aldık. Bir telefonun belediyenin özel bütçesinden alınması, faturalarının da yine bu bütçeden ödenmesi etik midir? Ahlaki midir? Ben bu olayı Salihli halkının vicdanına bırakıyorum,’’ dedi.

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