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  • Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı

Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı

TELE1’de “Açıkça” programının konuğu hukukçu Salim Şen, Sedat Peker’in Twitter üzerinden tweet’ini ReTweet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 08:43
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Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşan Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü

Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
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TELE1 ekranlarında yayınlanan ve gazeteci Gökmen Karadağ’ın hazırlayıp sunduğu Açıkça programının konuğu hukukçu Salim Şen, Sedat Peker’in kendisinin paylaştığı bir tweeti retweet etmesiyle ilgili konuştu.

Şen, Peker’in “Sedat Peker bu yolla muhalefete bir mesaj gönderiyor, Dijital tecrit kaldırılmazsa seçimlere iki ay kala yayın yapamam, Bunun için çaba gösterin diyor…” mesajını önce retweet edip sonra retweetini çekmesiyle ilgili, “Bu ifadelerimin aslında kendi düşüncesi olduğunu söylüyor. Diyor ki, ‘Evet tam da ben böyle düşünüyorum’ diyor. Bu yorumu retweet etmesinin başka bir yorumu olamaz. Onayladığını söylüyor. Bu görüşün kendisinin de topluma vermek istediği mesaj olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker, 'üstü kapalı' mesajlar vermeye devam ediyor.

Peker, hukukçu Salim Şen’in “Sedat Peker bu yolla muhalefete bir mesaj gönderiyor, Dijital tecrit kaldırılmazsa seçimlere iki ay kala yayın yapamam, Bunun için çaba gösterin diyor…” mesajını retweet etti.

Ancak daha sonra Peker, retweet’i sildi.

Öte yandan Peker "dijital tecridin kaldırılmasına yönelik çaba gösterme" çağrısı yapan başka paylaşımları da retweet etti. 

Kemal Bildiş'in "Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını #SedatPeker 'in elindeki bilgi ve belgeleri kamoyu ile paylaşması önemli ölçüde etkiler. Ancak; @sedat_peker djital tecrit altındayken bilgi ve belge paylaşması da imkansızdır." paylaşımını Peker yine retweet etmiş ve silmişti. 

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BAE bunu kullandı. Hani Allaha bir can borcu vardı? Muhalefet Allahtan (haşa ) büyük mü?
25.01.2023 09:04
Hükümet BAE ya posta koymuştu. BAE bunu kullandı . Hükümet de gitti BAE ile anlaştı. Artık ne konuştular nasil anlastilar,.hangi tavizi verdiler millet bilmiyor. Bu da esip gurluyordu kefeni giydim  
 
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