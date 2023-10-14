Salomon Cappadocia Ultra Trail'in basın toplantısı yapıldı

Nevşehir'de 10'uncusu düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımı ile Ürgüp'te başlayacak.

Kapadokya'da düzenlenecek organizasyon için basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Salomon Cappadocia Ultra Trail Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonunu yapan Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu yaptığı konuşmada: "İlimiz peri bacalarıyla, yeraltı şehirleriyle, açık hava müzesiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlamakta, aynı zamanda da birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Bu önemli organizasyona da ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yıl 10.su düzenlenen organizasyonda 71 ülkeden 2434 yarışmacı katılmakta. Sporcularımızın sorunsuz bir yarış deneyimi yaşaması adına Valiliğimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almış, bulunmaktayız. Bölge için önemli olan bu organizasyonda emeği geçen bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacaktır. Şimdiden bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler" dedi.

Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy ise:"118 kilometre, 63 kilometre, 38 kilometrelik parkurlar, üç farklı parkurdan oluşan yurt içinden ve 71 ülkeden yaklaşık 2434 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu organizasyonu 10 senedir olduğu gibi bu senede aynı coşku ve heyecan içerisinde gerçekleşmesi için Valiliğimiz himayesinde Kaymakamlığımız, Belediyemiz, ilgili kurumlar firma yetkililerimize gereken görüşmeleri gerçekleştirdik ve gereken tedbirleri aldık. Bölgemiz ve ilçemiz açısından son derece önemli olan ilçe ve bölge ekonomisine, turizmine, tanıtımına çok büyük katkı sunan böyle dünya markası bir organizasyonu ilçemizde gerçekleştiren başta Aydın Bey ve ekibine, tüm sponsorlarımıza, siz değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor. Yarışmaya katılan, maratona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk konuşmasında: “Biliyorsunuz bu tarz organizasyonlar bizim için, ilçemiz için çok kıymetli. Ürgüp, Kapadokya bölgemizin göz bebeği bir kent. Binlerce yıllık insan medeniyetine, toplumsal insan izlerini taşıyan, beraberinde eşsiz coğrafyaya sahip bir kent. Bu kentte yerel yönetici olmak, bu insanlara hizmet etmek ama aynı zamanda da bu kenti daha ileriye taşıyacak, bu kentin tanıtımına çok daha önem verecek organizasyon kabiliyetiyle Sportif faaliyetlerle, festival organizasyonlarıyla çok daha fazla insana bu kenti ziyaret etmesine olanak sağlayacak türlü türlü organizasyonlara hem ev sahipliği ama aynı zamanda paydaş olmanın çok mutluluğu içerisindeyiz. Kapadokya Ultra Trail'de en önemli organizasyonlardan bir tanesi. Son beş yıllık hikâyeye baktığımız zaman çok kuvvetli bir iş birliğiyle, çok güzel noktalara getirdiğimizi görüyoruz.

Bundan sonra da daha nice on yıllarda bizim bu iş birliğimiz, bizim bu desteğimiz artarak devam edecek. Çünkü bizler biliyoruz ki bu kenti daha ne kadar fazla insan ziyaret ederse, daha ne kadar fazla insan tanır ve ziyaret etmeyi olanak sağlarsak beraberinde hem ilçemiz kazanacak hem de ilçemizin paydaşları diye tabir edeceğimiz halkımız kazanacak, ekonomimiz değer kazanacak. O yüzden iş birliğine olabildiğince kuvvetli bir oranda devam edeceğiz inşallah. Çünkü mutfağın arkasını çok iyi biliyoruz. Nice güzel emekler bir organizasyon bittikten ertesi gün bir yıl boyunca devam ettiğini görüyoruz. Bu sebeple hem sponsor firmalarımıza sunmuş oldukları katkılardan dolayı hem organizasyonun temel mutfağında bulunan Aydın Bey ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkürü de yetmiş bir ülkeden katılan iki bin dört yüz otuz dört sporcuya etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Ultra Trail'in organizasyonunu gerçekleştiren Aydın Ayhan Güney ise "10. yılında Kapadokya Ultra Trail gerçekten yine görkemli bir yarış olarak önümüze çıkıyor. Havanın da güzel olması bizi çok memnun ediyor. Tabi bir organizatör olarak öncelikle bütün sponsorlarımıza ve yerel yönetimlere teşekkür etmek istiyorum. Sevindirici olan bu yıl Kapadokya bölgesinden yani yerel üç büyük sponsorumuz var. Noss Group, Royal Balon ve Yunak Evleri vizyon sahibi arkadaşlarımız geçen yıl bir görüşmemizde biz de içinde olmak istiyoruz dediler. Sponsorlarımızın hepsi uluslararası ve Kapadokya dışındandı. Ama artık Kapadokya’nın sahiplenmesi bizi de mutlu ediyor. Özellikle Ürgüp Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum.

Organizasyonumuz süresince 4.000-4.500 kişinin şehre yaşattığı bir yoğunluk oluyor. Bu yoğunluğun altından Belediyemizin ekipleri çok iyi kalkıyorlar. Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk’e özellikle teşekkür ederim. Hep yanımızda oldu. Tabii aynı zamanda bütün güvenliği sağlayan emniyet güçleri, jandarma, sağlık ekipleri yani uzun lafın kısası çok büyük bir ekip çalışıyor. Şu anda sahada altı yüz elli kişilik bir ekip var çalışan. Gönüllüler, yerel destek ekipleri hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Salomon ile yıllardır yolculuğumuz devam ediyor ve bu şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.