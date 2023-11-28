Saman balyaları alev alev yandı. Kamyonet demir yığınına döndü

Karaman’da çıkan yangında saman balyaları yanarak kül olurken, balyaların yanında bulunan kamyonet demir yığınına döndü.

KAYNAK: İHA
Saman balyaları alev alev yandı. Kamyonet demir yığınına döndü

Karaman'ın Çeltek Mahallesi 2300. Sokak’ta boş arazide bulunan saman balyalarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, A.B.’ye ait olduğu öğrenilen boş arsadaki saman balyaları biranda yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle yangın mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri yanan saman balyalarına müdahale ederek söndürdü. Yangında 3 bin 500 balya saman yanarak kül olurken, balyalarının yanında bulunan kamyonet de demir yığınına döndü.

İtfaiye, yangının saman balyalarına ateş atılması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, tahkikat başlatıldı.

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