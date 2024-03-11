Saman balyalarının altında kalarak can verdi

Kaynak: İHA
Saman balyalarının altında kalarak can verdi
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerine düşen saman balyalarının altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kılavuzlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ahmet Tekin (72) adlı vatandaş hayvanları beslemek için evinin bahçesinde depoladığı saman balyalarından indirmek istediği esnada üzerine düşen balyaların altında kaldı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollere Tekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekin'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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