Saman yüklü tır devrildi yol ulaşıma kapandı

Olay, Buldan ilçesindeki Denizli-Manisa karayolunda gerçekleşti. M.A.K. yönetimindeki saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak yolu kapattı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü M.A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu yaralı olarak Buldan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle Manisa yönüne giden yol bir süre kapalı kaldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları neticesinde, karşı şeride bağlantı yol açılarak trafik tek şeritten verilmeye başlandı. İlerleyen saatlerde, tırın kaldırılmasıyla trafik akışının normale döneceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.