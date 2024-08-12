Saman yüklü tır devrildi yol ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Saman yüklü tır devrildi yol ulaşıma kapandı

Denizli-Manisa Karayolu üzerinde, Bozalan Mahallesi civarında meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Olay, Buldan ilçesindeki Denizli-Manisa karayolunda gerçekleşti. M.A.K. yönetimindeki saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak yolu kapattı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü M.A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu yaralı olarak Buldan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle Manisa yönüne giden yol bir süre kapalı kaldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları neticesinde, karşı şeride bağlantı yol açılarak trafik tek şeritten verilmeye başlandı. İlerleyen saatlerde, tırın kaldırılmasıyla trafik akışının normale döneceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
21 yaşında BAE'ye gitti Spor
21 yaşında BAE'ye gitti
Lufthansa iptal olan uçuşlarının süresini uzattı Gündem
Lufthansa iptal olan uçuşlarının süresini uzattı
Otoyol ödemeleri artık böyle yapılacak Gündem
Otoyol ödemeleri artık böyle yapılacak
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul hava sahasında leylek alarmı Gündem
İstanbul hava sahasında leylek alarmı
Çanakkale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı Yerel Haberler
Çanakkale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı