Samet Akaydın 'tükürmesi' sebebiyle PFDK'lık oldu!

TFF, Samet Akaydın'ın Trabzonspor derbisinde 'tükürmesi' nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Samet Akaydın 'tükürmesi' sebebiyle PFDK'lık oldu!

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklaması şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği’nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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