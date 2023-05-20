Trabzonspor Samet Akaydın'ı şikayet etti. TFF'ye başvurdu

Trabzonspor , Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta Samet Akaydın'ın, Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istedi.

Trabzonspor Samet Akaydın'ı şikayet etti. TFF'ye başvurdu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023'te oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'in gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan çirkin olayın yayıncı kuruluş görüntülerine de yansıdığını vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili TFF Başkanlığı'na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir." denildi. (AA)

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