Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Beşiktaş'ı eski hocası takımın başına geçti

Eyüpspor yönetiminin teknik direktör Samet Aybaba ile prensipte el sıkıştı.

TFF 1. Lig'de kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayrıdı.

İstanbul temsilcisinde yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla" denildi.

İbrahim Üzülmez'in yerine 27 Mart'ta göreve gelen Zafer Turan, İstanbul ekibiyle çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

Eyüpspor yönetiminin teknik direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.