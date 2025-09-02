Şamil Tayyar, CHP'nin rotasını belirleyecek ismi açıkladı... Özgür Özel'in duymak istemeyeceği kehanet!

Türk siyasetinde gündem CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması oldu.

CHP karar sonrası olağan üstü toplanırken muhalefet partilerden de peş peşe tepki gösterdi.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar da konuya ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"Özgür Özel dönemi bitti" diyen Tayyar, "CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ BİTTİ"

CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir. Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal.

"CHP’NİN YENİ ROTASINI KILIÇDAROĞLU BELİRLEYECEKTİR"

Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir. Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır. En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir.