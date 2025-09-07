Şamil Tayyar tarih vererek bombayı bıraktı! 'Sürpriz bir görevden alma daha olabilir'

CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' operasyonları devam ediyor. AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan dosyasının Antalya’da genişleyebileceğini söyledi. Tayyar, pazartesi günü sürpriz bir görevden alma kararı daha çıkabileceğini iddia etti.

'İSMİNİ VE GÖREVİNİ YAZMIYORUM'

Tayyar'ın "Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve unvanını yazmıyorum." ifadeleri dikkat çekti.

"İnşallah, devamı gelir." diyen AKP'li isim operasyonların devam edeceğinin sinyalini de verdi.

'PAZARTESİ GÜNÜ...'

Tayyar, paylaşımının tamamı şöyle:

"Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve unvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir.

Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir ‘kırılma’ olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir."