Barış Yarkadaş'a canlı yayında skandal tehdit. 'Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız'

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 'kayyum' ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydaki 'şaibe' iddiaları gündemdeki yerini korurken, eski CHP milletvekili Barış yarkadaş'a canlı yayında gelen tehditle skandal bir an yaşandı.

YARKADAŞ'A CANLI YAYINDA TEHDİT

Yarkadaş'ın, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında aldığı "Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız" ifadelerinin yer aldığı tehdit mesajı tepki çekti.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Yarkadaş, telefonuna gelen mesajı okuyarak "Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar." dedi. Yarkadaş telefon ekranını kameralara çevirerek "Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?" dedi ve savcıları göreve çağırdı.

"KEFENİMİZİ GİYDİK"

Gürsel Tekin, program moderatörü Gürkan Hacır’a mesaj göndererek "Barış’ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin." diyerek Yarkadaş'a destek verdi.

Şamil Tayyar tarih vererek bombayı bıraktı! 'Sürpriz bir görevden alma daha olabilir'

SON DAKİKA! Hakkında gözaltı kararı verilmişti! İlker Arslan'la ilgili yeni gelişme

Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı

'Terörsüz Türkiye' sürecinde sürpriz gelişme! Bu da oldu