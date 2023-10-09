Şamil Tayyar'dan flaş AKP kararı. Kongrenin ardından zehir zemberek konuştu

AKP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimlerde 49 MKYK üyesi, yeni kurula giremedi.

Giremeyen isimlerden biri olan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklama yaptı.

Parti içinde Erdoğan’dan faydalanan bir ekip olduğunu söyleyen Tayyar, “Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor” dedi ve sosyal medya hesabındaki AK Parti ibaresini kaldırdı.

Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir.

Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor. Oy oranının yüzde 50'den 35'e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor.”