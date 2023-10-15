AKP’de ilk kez organize hareket eden ve sonuç alan bir klikten söz ediliyor. Ankara kulislerinden sızdı

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre AKP içinde ilk defa organize hareket eden ve sonuç alan bir klikten söz ediyor. Gazeteci Sedat Bozkurt, söz konusu yapı içinde kimlerin olduğunu sıraladı.

AKP’de ilk kez organize hareket eden ve sonuç alan bir klikten söz ediliyor. Ankara kulislerinden sızdı

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında iktidar partisi içinde yaşananlara dair edindiği yeni bilgileri aktardı.

4. Olağanüstü Kongre'de belirlenen yeni AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) değinen Bozkurt, Binali Yıldırım'ın tamamen dışlandığını, muhtelif meselelere ses çıkarıp itiraz eden Şamil Tayyar, Metin Külünk gibi isimlere yer verilmediğini hatırlatarak şunları ekledi:

"Hayati Yazıcı akşam geç saatlerde son anda listede yer aldı o saate kadar listede yer alan Mustafa Şentop ile Nurettin Canikli ise listeden çıkarıldı. Kayseri dengesi nedeniyle Mustafa Elitaş sürpriz bir biçimde Genel Başkan vekili koltuğuna oturdu. Mahir Ünal da MKYK'ya girmesine karşın MYK'da yer bulamadı. Parti içinde Millî Görüş damarını temsil eden ve tabanda da karşılığı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı olması nedeniyle bu dönem partiden uzak kalacak. Kurtulmuş'un siyasi hattını temsil edecek tek isim AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül."

Bozkurt, eskiden Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önemsediği isimlerin bulunduğunu ve bu durumun, mevzu bahis isimleri parti içinde güçlü hale getirdiğini hatırlattı.

"İlk kez parti içi organize hareket eden ve sonuç alan bir klikten söz ediliyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Bu klik Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'dan oluşuyor. Bu ekibin kendilerine yakın en az 60 ismi milletvekili olarak parlamentoya taşıdıkları iddiası da AKP kulislerinde çok duyulmaya başlandı. Partide güçlü pozisyonlarını koruyan Efkan Ala, Ömer Çelik, Mahir Ünal ve son anda MYK'ya giren Hayati Yazıcı gibi isimlerin bu klikten hoşlanmadıkları biliniyor."

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