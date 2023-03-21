Eyüp mü? Samsun mu? Şampiyon kim olsun

TFF 1.Ligde 19 takım kora kor mücadelesini sürdürürken, son 10 haftasına girilen ligde İstanbul ekibi Eyüpspor ile Karadeniz ekibi Samsunspor’un şampiyonluk yarışı, burun farkıyla devam ediyor.

Ligde 26 hafta geride kalırken, son 10 hafta havada asılı duran 30 puanın en fazlasını kim alırsa, Süper Lig’e yolculuğa çıkacak.

Yeni Malatya ve Adanaspor’un bu ligden çekilmelerinin ardından, ligin dibinde yer alan diğer takımlar küme düşmemek için son haftalar yaklaşırken, çırpınışlarına devam ediyor. Son 10 hafta onlar içinde çok önemli. Denizlispor, Altınordu, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Altay ve Tuzlaspor; küme düşme hattına en çok yakın olan takımlar.

Samsunspor son haftayı bir puanla kapatınca, rakibi önünde galibiyet alan Eyüpspor aradaki puan farkını bire indirerek, Karadeniz ekibinin ensesine yeniden yapıştı.

Eyüpspor’un teknik adamı İbrahim Üzülmez ve Samsunspor’un teknik adamı 51 yaşındaki Hüseyin Eroğlu’nun şampiyonluk için stresleri tavan yapmış durumda. Bu sezon sadece 2 mağlubiyet alan Kırmızı Beyazlılar, ligde aldıkları 15 galibiyetin sayısını artırarak ligi ilk sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Eroğlu:‘’73-74 puanla ipi göğüsleyen şampiyon olur.’’ derken, en yakın rakibinin teknik adamı 49 yaşındaki İbrahim Üzülmez de:’’Bu takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine bu aralar gidip, gelen bir ağabeyimiz var. O ağabeyimiz de çok bekleyecek. Bir takımın başında teknik adam varken, başkanımızın ofisinde gezme hocam. Yakışmaz. Biz bıraktığımızda sıra size de gelir. Ben pes etmem! Şampiyon olacağım. Futbol oynarken de böyleydim." İfadelerini kullanırken, bir meslektaşına da gönderme yaptı. Eğer İbrahim Hoca’nın dedikleri doğruysa iğrenç bir durum. Kim o? Bilmiyorum ama ben her meslekte olabilecek bu tiplere ‘Sırtlan’ derim!

Eski adı Eyüp İdmanyurdu olan Eyüpspor; 104. Kuruluş yıldönümünü yaşadığı bu sezon ilk kez Süper Lig’e çıkmanın hesaplarını yaparken, kulübün başkanı Murat Özkaya’da son haftalara girmeye başlarken ince eleyip sık dokumaya başladı.

64 yıllık bir spor kulübü olan Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım ise şampiyonluk için tarih verdi. ‘’ Tarih de veriyorum. Biz ligin bitimine bir hafta kala, sahamızdaki Bodrumspor maçı sonrasında şampiyonluk turu atmak istiyoruz. 34 bin taraftarımızın tıklım tıklım doldurduğu ve gelin gibi süslediği bir stat göreceğiz inşallah.” diye de düşüncelerini dile getirdi.

Ligde aldığı 16 galibiyete karşı 5 mağlubiyet alınca, 53 puanla lig ikinciliğine demir atan Mor Sarılılar, önümüzdeki pazar günü akşamı kendi sahasında ligin zirvesini rahatsız etmeye başlayan, bir başka Karadeniz ekibi Ç.K Rizespor‘u konuk edecek.

Önümüzdeki cuma günü akşamı Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda, İzmir ekibi Altınordu’yu konuk edecek olan Samsunsporlu teknik heyet ve futbolcular ise Kırmızı Beyazlı taraftarlara seslenerek; onları tribünleri boşluk bırakmadan doldurmaya çağırmalarında da,

haksız değiller hani!

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