Şampiyon olunca kendini yere atan Alcaraz'dan tarihi itiraf

Nefes kesen Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz Dünya 2 numarası Djokovic'i devirerek şampiyon oldu. Alcaraz maç sonrası "Doğduğumdan beri Djokovic şampiyon oluyor" itirafında bulundu.

Şampiyon olunca kendini yere atan Alcaraz'dan tarihi itiraf

Editör: Ufuk Cingöz

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanyol raket Carlos Alcaraz, zaferini kendini yere atarak kutladı.

Kendisiyle ve ekibiyle gurur duyduğunu söyleyen Alcaraz, "Kazanmak çok güzel ama kaybetseydim bile kendimle gurur duyabilirdim. Bu turnuvada mücadele edebilmek benim için onur verici. Kendimle ve ekibimle gurur duyuyorum. Her gün çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Novak Djokovic'in çok büyük bir sporcu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki tenisçi, "1. setten sonra seviyeyi yükseltmem gerektiğini düşündüm. Buraya gelen insanları hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Novak'a çok teşekkür ediyorum. Onu izleyerek büyüdüm ve ben doğduğumdan bu yana şampiyon oluyor. O çok büyük bir sporcu" itirafında bulundu.

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Konuşması esnasında karşılaşmayı yerinden izleyen İspanya Kralı'na seslenen Alcaraz, "Senin önünde 2 kez oynadım ve 2 kez kazandım. Umarım daha çok maçlarıma gelirsin" dedi.
Çim kortta oynamaya alıştığını söyleyen Alcaraz, "Daha önce çim kortta sadece 4 turnuva oynadım. Çok çabuk öğrenmeye başladım. Şu anda çimde oynamaya bayılıyorum" ifadelerini kullandı.

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