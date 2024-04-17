Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018'de alınan 910 gram 24 ayar altın kemer, pandemi nedeniyle bir yıl ara verilen müsabakaların ardından İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi.

Sporcu bu durumu yargıya taşıdı ve sonuçta kemerin kendisine verilmesine karar verildi. Karaisalı Belediyesi'nin yeni başkanı Bekir Şimşek'in girişimleriyle kemer, noter huzurunda Bölükbaşı'na teslim edildi.

Başkan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sporcunun emeklerini ve başarılarını takdir ettiklerini ve adil bir yönetim anlayışıyla sporcunun yanında olacaklarını belirtti.