'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir'

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan 2022-23 Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir'

İngiliz basınından Independent'in haberine göre; Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gündeme geldi.

''HUZURSUZ BİR ORTAM VAR''
Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Seçim nedeniyle İstanbul'da ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, siyasi uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer bu durum gerçek olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda."

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ALINDI
İlk olarak 2019-20 yılında İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmış ve Benfica Stadyumu'nda oynanmıştı.

1 yıl sonra ise Chelsea-Manchester City finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e, bu kez Porto şehrine verilmişti.

Son olarak Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool-Real Madrid finali, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'na verilmişti.

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