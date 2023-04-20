Şampiyonlar Ligi finali öncesi flaş karar

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi flaş bir karar verildi.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi flaş karar

Editör: Barış Atakan

"UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali" organizasyonu kapsamında, UEFA tarafından bedelsiz olarak gönderilecek anahtarlık, bayrak gibi hediyelik ve hatıra amaçlı eşyanın bir kısmı sembolik bir bedel karşılığında dağıtılabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar çerçevesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında, organizasyonda kullanılmak veya ücretsiz dağıtılmak üzere bedelsiz olarak gönderilen ve gümrük vergilerinden muafen serbest dolaşıma sokulan eşyanın bir kısmının sembolik bir bedel karşılığında dağıtımının yapılabilmesine imkan tanındı. (AA)

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