Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu.

KAYNAK: AA
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi.

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)

Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)

Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)

Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)
(AA)

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