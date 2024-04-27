Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı final rövanşında Chelsea'yi 2-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere ekibi Chelsea'yi 2-0 yenen İspanya temsilcisi Barcelona finale kaldı.

Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının yarı finalinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

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Konuk takım, 25. dakikada Aitana Bonmati ve 75. dakikada Fridolina Rolfö'nün attığı gollerle 2-0 galip geldi. Chelsea'de Kadiesha Buchanan, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Barcelona, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı finalin diğer ayağında Fransa temsilcileri Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Lyon karşılaşacak. İlk maçı 3-2 kazanan Olimpik Lyon, yarın TSİ 17.00'de PSG'ye konuk olacak.

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