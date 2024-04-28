Ahmet Çakar şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar şaşırdı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bir tahmin yapan Ahmet Çakar yanıldı.

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

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Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-lacivertliler konuk ekibi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri 30. Dakikada Batshuayi ve 69. Dakikada İrfan Can Kahveci attı.

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Beşiktaş’ın tek golü ise 82. Dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ünlü yorumcu Ahmet Çakar’ın maç öncesinde yaptığı tahmin de yanlış çıktı.

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Karşılaşma öncesi skor tahmini yapan Çakar, "Fenerbahçe de evinde Beşiktaş'ı 2-0 yener" demişti.

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