Ahmet Çakar şaşırdı

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-lacivertliler konuk ekibi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri 30. Dakikada Batshuayi ve 69. Dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Beşiktaş’ın tek golü ise 82. Dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ünlü yorumcu Ahmet Çakar’ın maç öncesinde yaptığı tahmin de yanlış çıktı.

Karşılaşma öncesi skor tahmini yapan Çakar, "Fenerbahçe de evinde Beşiktaş'ı 2-0 yener" demişti.