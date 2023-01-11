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TOFAŞ harakiri yaptı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 85-82 mağlup oldu. Bursa temsilcisi, bu skorla seride 2-0 geriye düşerek turnuvaya veda etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 00:03
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Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: TOFAŞ elendi

TOFAŞ harakiri yaptı
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İki takımın da sayı bulmakta sıkıntı çektiği çeyreğin ilk 5 dakikasında daha etkili olan AEK, Miles ve Mithcell ile sayılar bularak 9-4 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra parkedeki enerjisini arttıran TOFAŞ, çeyreğin kalan dakikalarında Gray ve Ennis ile etkili oldu ve yakaladığı 14-0'lık seriyle periyotu 18-9 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Williams'ın üst üste üç sayılık basketleriyle hızlı başlayan AEK, aradaki farkı eriterek 13. dakikada eşitliği sağladı: 20-20. Savunmada sertliğin arttığı ve 24 saniyelerin son anlara kadar kullanıldığı çeyrekte Bursa temsilcisi daha iyi oynayarak, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, Bursa ekibinde Toure'nin basketine Flionis ve Mithcell karşılık veren AEK, 25. dakikada tekrar eşitliği (45-45) sağladı. Bu dakikadan sonra sık sık top kaybı yapan TOFAŞ karşısında tempoyu artıran AEK, Madsen ve Williams ile sayılarak bularak final periyotuna 61-52 skor avantajıyla girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Farkı azaltmaya çalışan TOFAŞ karşısında Mithcell ve Frazier ile set hücumlarından sayılar bulan AEK, 33. dakikada farkı 14 sayıya (69-55) kadar yükseltti. Alınan molanın ardından parkeye seyirci desteğini de arkasına alarak tempolu çıkan TOFAŞ, Ennis'in asist ve sayılarıyla adeta tekrar hayat buldu ve bitime 1 dakika kala skoru eşitledi: 78-78. Bursa temsilcisi, son saniyelerde basit hatalarla öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyince AEK bu durumu cezalandırdı ve parkeden 85-82 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 5, Berk Uğurlu 12, Braimoh 6, Toure 8, Gray 18, Thompson 7, Ennis 17, Ege Demir, Milaknis 9

AEK: Flionis 8, Miles 13, Williams 16, Mithcell 21, Strelnieks 17, Frazier 6, Xanthopoulos, Madsen 4, Papadakis

1. Periyot: 18-9

Devre: 42-38

3. Periyot: 52-61

5 faulle çıkanlar: 37.38 Frazier (AEK), 39.49 Ennis (TOFAŞ)

 

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