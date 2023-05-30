'Şampiyonluk yarışı derbiye kalırsa, ambulanslara çok iş düşer'

Erman Toroğlu Ankaragücü Galatasaray maçının devre arasında pazar günü oynanacak derbiye dikkat çekerek çarpıcı bir yorumda bulundu.

'Şampiyonluk yarışı derbiye kalırsa, ambulanslara çok iş düşer'

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.

Erman Toroğlu, "Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı pazar gününe kalırsa, ambulanslara ve hastanelere çok iş düşer" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Ankaragücü oyuncuları Galatasaray defansının üzerine gidip pozisyon bulabilirler. Sonuçla kasap et derdinde koyun can derdinde. Ancak Galatasaray'ın tehlikeli ayakları daha fazla. Dakika 60'tan sonra saha ağırlaşıyor" dedi.

Toroğlu'nun "Mayıslar Galatasaray'ındır bunu biliyoruz. Ama iş haziran ayına kalınca ne olacak? Onu hiç görmedik” sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

Öne Çıkanlar
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Son Haberler
İki ilçeyi soyan hırsızlar kamera kayıtlarından yakayı ele verdi Güncel
İki ilçeyi soyan hırsızlar kamera kayıtlarından yakayı ele verdi
Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklamalar Spor
Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklamalar
Karagümrük Kayserispor'u evinde rahat geçti Spor
Karagümrük Kayserispor'u evinde rahat geçti
Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu Spor
Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Florya yanıyor. Galatasaray taraftarı şampiyonu bekliyor Spor
Florya yanıyor. Galatasaray taraftarı şampiyonu bekliyor
Adana Demirspor'dan kritik galibiyet Spor
Adana Demirspor'dan kritik galibiyet
Cimbom tacını bugünden taktı. Zafer Arapkirli yazdı Spor
Cimbom tacını bugünden taktı. Zafer Arapkirli yazdı