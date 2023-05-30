'Şampiyonluk yarışı derbiye kalırsa, ambulanslara çok iş düşer'

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.

Erman Toroğlu, "Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı pazar gününe kalırsa, ambulanslara ve hastanelere çok iş düşer" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Ankaragücü oyuncuları Galatasaray defansının üzerine gidip pozisyon bulabilirler. Sonuçla kasap et derdinde koyun can derdinde. Ancak Galatasaray'ın tehlikeli ayakları daha fazla. Dakika 60'tan sonra saha ağırlaşıyor" dedi.

Toroğlu'nun "Mayıslar Galatasaray'ındır bunu biliyoruz. Ama iş haziran ayına kalınca ne olacak? Onu hiç görmedik” sözleri de sosyal medyada gündem oldu.