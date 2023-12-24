Samsun’da 23 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık ve görevli memura mukavemet gibi suçlardan toplamda 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ. E. hakkında 21 Aralık günü yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine . Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı takibe aldı ve İlkadım Liman Mahallesi’nde bulunan Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, bugün Samsun Adliyesi’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan İ. E., tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.