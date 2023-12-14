Samsun’da 30 bin sokak hayvanı tedavi edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Samsun’da yaklaşık 60 bin sokak hayvanı bulunuyor. Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını tedavi ediyor, sahiplendiriyor ve kısırlaştırma yapıyor. Merkezin şube müdürü Savaş Kasap, 4 yıl içinde 30 binden fazla sokak hayvanının tedavi edildiğini ve 23 bin 452 sokak hayvanının ise kısırlaştırıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinin Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahipsiz kedi ve köpeklere de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerine kurulan merkez, birbirinden bağımsız 88 bölümden oluşan ünitelerde can dostların kötü iklim koşullarından etkilenmemeleri için hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir merkezin; yaralı, hasta ve engelli sokak hayvanları için özel olarak hazırlandığını belirtti. Demir, “Böylesine donanımlı bir ortamda sokaklarda kalan can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Amacımız, sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak ve hayat standartlarını yükseltmek" ifadelerini kullandı.